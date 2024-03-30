Синоптики рассказали москвичам о погоде на 30 марта Гидрометцентр: 30 марта ожидаются дождь и 13 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей в субботу, 30 марта, ожидает облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем поднимется до 13 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра. В этот день местами возможен небольшой дождь, добавили синоптики.

Будет дуть юго-западный ветер, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. В ночь на 31 марта температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов, а днем ожидается до 17 градусов тепла.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова ранее заявила, что на юге европейской части России в выходные дни ожидается кратковременное ухудшение погоды с дождями и порывистым ветром, однако температура воздуха будет превышать норму. По ее словам, максимальные значения прогнозируются в диапазоне плюс 14–20 градусов, а в республиках Северного Кавказа воздух прогреется до 21 градуса тепла.

Ранее стало известно, что в 2024 году в нескольких частях света по всему миру будет наблюдаться рекордно жаркая погода до июня текущего года. Причиной потепления станет продолжающийся феномен Эль-Ниньо. Тепло, которое выбрасывается из западной части Тихого океана, приведет к повышению годовых средних глобальных приземных температур в ускоренном темпе.