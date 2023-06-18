Синоптики предрекли «проклятье выходных» в конце следующей недели в Москве Метеорологи из центра «Фобос» предрекли грозовые ливни на следующих выходных в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На жителей Москвы обрушится «проклятье выходных» в конце следующей недели, пишет АГН «Москва» со ссылкой на синоптиков из центра погоды «Фобос». По их словам, 24-25 июня в столице ожидаются грозовые ливни, столбики термометров в субботу 24 июня покажут температуру от 23 до 28 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается традиционное проклятье выходных — атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут с собой освежающие грозовые ливни. В темное время суток будет от плюс 11 до плюс 16 градусов, в субботу днем от плюс 23 до плюс 28 градусов, — сообщили специалисты метеоцентра.

В начале же рабочей недели в Москве будет стоять комфортная погода, заявил ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 19 июня температура в дневные часы составит 22–24 градуса тепла, а 20 июня поднимется на один градус.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранеe, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле.

Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатичеcкой норме мая.