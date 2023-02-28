Синоптики описали первый день весны в Москве Синоптик Вильфанд: в первый день весны в Москве будет морозно и ветрено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весна в Москве начнется с похолодания до минус восьми, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Центральной России 1 марта погода будет соответствовать норме: температура воздуха опустится до минус двух — минус четырех днем и минус шести — минус восьми ночью.

1 марта температурный фон будет соответствовать климатической норме: ночные температуры минус шесть — минус восемь, дневные температуры — минус два — минус четыре. Вполне комфортная погода, за одним исключением — прогнозируется заметный ветер, — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что высота снега 1 марта будет достигать около 37 сантиметров — этот показатель соответствует норме.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.