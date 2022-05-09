Синоптик заявил о возвращении в Москву тёплой погоды Вильфанд заявил, что тёплая погода вернётся в Москву 11 мая

Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура воздуха в среду, 11 мая, поднимется до 20 градусов. В последующие дни она останется в пределах 16–21 градус тепла, однако в регионе должны пройти небольшие дожди, отметил он в беседе с ТАСС.

Во вторник будет уже комфортнее: прохладно, но переменная облачность, солнце, температура [составит] 11–13 градусов, кратковременные дожди совсем местами. В среду придут воздушные массы с запада, погода будет без осадков, а температура [повысится] уже до 18–20 градусов, — подчеркнул учёный.

Он добавил, что тепло в Москве останется до конца недели.

Будет настоящая майская погода, — уточнил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение в российской столице будет действовать до 09:00 9 мая, в Подмосковье — до 12:00 9 мая. В Московском регионе ожидается сильный ветер, местами будут порывы до 17 м/с.