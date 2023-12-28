Москвичей предупредили о 25-градусных морозах Вильфанд: в Москве с 1 по 5 января прогнозируется до 15–25 градусов мороза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морозы до 15–25 градусов прогнозируются в Москве с 1 по 5 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такой температурный фон на 8–14 градусов ниже нормы.

1 января ночью преимущественно без осадков и до минус 10–15 градусов. <...> 2 января усиление морозов до 13–17 градусов, 3 января — 16–21 градус днем, а ночью 20–25 градусов. С 1-го по 5-е число ожидается аномально холодная погода, — сообщил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что москвичей ждет резкое похолодание 31 декабря и до минус 15 градусов в новогоднюю ночь. До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Центральной России в январе температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что перед Новым годом снег будет идти каждый день.