Синоптик спрогнозировал жителям Москвы «пушкинскую» погоду Синоптик Шувалов: декабрьские морозы и солнце придут в Москву 18 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арктический воздух придет в Москву 17 ноября, после чего в столице похолодает, сообщил в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, декабрьские морозы в городе наступят уже в эти выходные. Синоптик добавил, что аналогичная погода ждет и жителей Санкт-Петербурга.

В выходные, когда арктический антициклон вольготно раскинется над всей средней полосой, обе столицы перенесутся в декабрь. В субботу температура упадет ниже минус пяти градусов ночью и до двух — четырех градусов мороза днем, но на небе вновь после долгого перерыва появится солнце. В воскресенье морозы окрепнут ночью до минус 8–10 градусов, днем тоже далеко не ноль. Словом, классика жанра — мороз и солнце, — сказал Шувалов.

Синоптик также сообщил, что осадков не будет. Он отметил, что «хорошего снега» пока ждать не стоит.

Похожее мнение ранее выразил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он прогнозирует, что метеорологическая зима в столичном регионе начнется 17 ноября. По его словам, в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 16 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега. Устойчивый снежный покров москвичи увидят уже 19 ноября, добавил климатолог Николай Терешонок.