Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве в выходные Синоптик Шувалов: в выходные дни в Москве не будет гроз и сильных ливней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу и субботу, 21 и 22 июня, в Москве не прогнозируется осадков, заявил руководитель центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. По его словам, температура днем не будет превышать +22 градусов, а ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Шувалов добавил, что практически такой же температурный режим будет наблюдаться и в воскресенье, 23 июня. Однако в воскресенье во второй половине дня уже ожидаются кратковременные дожди.

В начале следующей недели в столице также не обойдется без осадков. Но таких «мегаливней» мы уже не ожидаем, — добавил метеоролог.

Синоптик подчеркнул, что на грядущей неделе возможны те температурные понижения, которых с начала лета еще не было. Речь идет о похолодании до +17 и +19 градусов тепла. Что касается давления, то оно будет немного выше нормальных значений.

Мощный ливень и ураганный ветер обрушились на российскую столицу днем 20 июня. На роликах в соцсетях можно было заметить, как ураганный ветер буквально гнул деревья и разбрасывал незакрепленные объекты. В частности из-за сильного ветра на дорогу вынесло биотуалет.

По данным Telegram-канал SHOT, в результате урагана в Москве погибли два человека, 16 пострадали, свыше 40 машин получили повреждения. Одного из погибших придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса.