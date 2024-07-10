Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели Синоптик Позднякова: жара продержится в Москве до конца недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жара продержится в Москве до конца недели, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, 11 и 12 июля осадков не ожидается, в выходные, 13 и 14 июля, атмосферное давление понизится, существует вероятность кратковременных дождей.

В четверг и пятницу погоду в Москве будет определять зона повышенного атмосферного давления, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается, температура в ночные часы в Москве — +14–16 градусов, в центре — до +19 градусов. Дневная температура в городе — +27–29 градусов, по области — +26–29 градусов, будет преобладать ветер северных направлений, — сказала она.

Позднякова уточнила, что в выходные в ночное время температура воздуха составит 16–20 градусов тепла. Повысятся и дневные показатели — до 29–31 градуса тепла 13 и 14 июля.

В воскресенье местами дожди будут умеренными. Температура воздуха в ночные часы повысится — она будет в пределах +15–20 градусов по региону. Дневная температура тоже повысится. В субботу +29–31 градус, такая же и в воскресенье. Температура будет на 3–4 градуса превышать климатическую норму. В начале следующей недели у нас температура чуть понизится — до +25–30 градусов, — добавила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что новый пик жары ожидается в Москве в ближайшие дни. По его словам, в среду, 10 июля, температура воздуха не поднимется выше 25–27 градусов тепла, но затем снова начнет возрастать.