Синоптик рассказала, когда в Москве спадёт жара Специалист Росгидрометцентра Макарова: погода в Москве станет комфортной после 7 июля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве снизится к концу начавшийся недели. Комфортные 21–26 градусов тепла установятся в регионе с 8 июля, отметила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, в Москве во второй половине недели будет наблюдаться переменная облачность. В некоторых районах столицы ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Температура в четверг, 7 июля, днем — плюс 24–29 градусов, ночью — плюс 13-18 градусов. В последующие трое суток, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, плюс 21–26 градусов — днём, плюс 12–17 градусов — ночью, — подчеркнула синоптик.

Ранее стало известно, что Марина Макарова рассказала об июльской погоде в Москве. По её словам, в июле в столице температура воздуха превысит климатическую норму на 1–1,5 градуса. При этом меньше нормы выпадет осадков, отметила она. Макарова также предупредила москвичей о скорых дождях.