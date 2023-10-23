Синоптик рассказала, когда в Москве прекратится туман Синоптик Позднякова: туман в Москве продлится до 14 часов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный туман в Москве будет наблюдаться до 14:00, рассказала NEWS.ru синоптик, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, ночью столичный регион попал в теплый сектор атлантического циклона, однако во второй половине дня ожидается усиление дождя.

Ночью столичный регион попал в теплый сектор атлантического циклона, его сектор находится в районе Минска. И в теплом секторе сформировались туманы. Видимость пока не превышает 300–500 метров. По прогнозу, туман в Москве сохранится до 14:00, потому что затем придет более прохладный воздух и усилится дождь. Поэтому первая половина дня в столичном регионе еще будет с туманом, — сказала Позднякова.

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали автовладельцев о тумане. Из-за непогоды в столичных аэропортах отменены четыре и задержаны 18 рейсов,

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части страны стартовал сезон предзимья. По его словам, в ближайшие два месяца погода будет отличаться неустойчивостью. В средние широты зима придет не раньше середины декабря.