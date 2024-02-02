Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей 2 февраля Котилевская: в пятницу в Москве пройдет кратковременный снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кратковременный снег, гололедица и до −2 градусов ожидается в Москве в пятницу, 2 февраля, сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, порывы ветра будут составлять 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет 736 миллиметров ртутного столба.

В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами кратковременный снег, гололедица. В Москве 0...-2 градуса, в Подмосковье 0...-5 градусов, — сказала Котилевская.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в выходные дни жителей Москвы ожидают резкие перепады температуры. По его словам, в субботу, 3 февраля, прогнозируется сильная гололедица, а столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Однако уже в воскресенье, 4 февраля, ожидается резкое потепление. При этом, отметил он, в начале следующей недели будет очередное похолодание до слабоотрицательных значений.

На этом фоне автоэксперт Максим Соколов дал советы, как защитить автомобиль от перепадов температур. Для этого необходимо парковать его в гараже, рассказал он. Если у автолюбителя нет такой возможности, при парковке следует выбирать места, где авто будет защищено от осадков и прямых солнечных лучей.