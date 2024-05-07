Синоптик рассказал, ждать ли хорошей погоды в Москве на 9 мая Синоптик Шувалов предупредил о заморозках и снеге на 9 мая в Москве

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

В День Победы в Москве возможны заморозки и мокрый снег, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в ночь на 9 мая столбики термометров опустятся до -1 градуса, а в дневное время будет порядка 3-4 градусов тепла.

Также ожидается очередной вторичный фронт с севера, поэтому есть значительная вероятность осадков в виде мокрого снега. Ветер в праздничный день будет северный, северо-восточный, при чем в порывах может достигать 14-15 метров в секунду. Это означает, что ощущение холода усилится, — пояснил он.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на русскую равнину заморозки, снег и дожди.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание. По его прогнозам, температурный режим будет на 4–6 градусов ниже сезонной нормы. Варакин посоветовал на 9 мая одеться потеплее из-за ожидаемого дождя с мокрым снегом.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подчеркивал, что по-настоящему летняя погода установится только летом, сейчас стоит ждать, чтобы температура вернулась хотя бы к майским значениям. По ее словам, она ожидается только во второй половине месяца.