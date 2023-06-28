Синоптик рассказал о том, когда в Москве пройдет дождь Синоптик предупредил москвичей об облачной погоде с осадками 28 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве еще сутки не будет дождей, осадки пройдут только в ночь на 29 июня, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем опустится до 22 градусов.

Еще сутки Москва обойдется без дождей, хотя облака южного циклона еще бродят по югу области. С юго-запада и запада приближается еще более насыщенная волна, но прольются осадки только в ночь со среды на четверг. Днем сильных изменений в погоде не ожидается, температура составит порядка 22 градусов тепла, в ночные часы термометр опустится до 10–15 градусов, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что давление будет падать, предвещая приближение новой фронтальной зоны и дождей, а днем ожидается лишь облачность и умеренный ветер.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранее, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле.