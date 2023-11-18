Синоптик рассказал о погоде на выходных в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу в Москве ожидается понижение температуры до минус 8 градусов, а в воскресенье до минус 11 градусов по Цельсию, что соответствует средним показателям для 1 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. При этом осадков в виде снега не предвидится.

В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры — минус 6 — минус 8, а днем — минус 3 — минус 5, это четвертая пятидневка декабря по климату. В воскресенье ночью — минус 9 — минус 11, днем — минус 5 — минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская, — заявил Вильфанд.

Ранее в Дальнереченском городском округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что причиной этому стал южный циклон, который вызвал в регионе ледяные дожди и сильные порывы ветра. В связи с непогодой также остановлена работа ряда котельных.

До этого эксперт по направлению DIY («сделай сам») Александр Коршунов рассказал, как сохранить тепло в квартире в зимний период. По его словам, одним из способов сберечь тепло является установка за батареей отопления листа фанеры с наклеенной на него фольгой. Это, отмечает он, снизит проникновение холода, грибка и сырости в дом.