«Грядет оттепель»: синоптик о погоде на следующей неделе в Москве Синоптики Шувалов: на следующей неделе столицу ждёт оттепель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

22 ноября в Москву придет потепление, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура может подняться до нуля градусов.

Во вторник в Москву придет потепление, и даже можно говорить о некоторых отголосках грядущей оттепели. Температура в середине недели может приблизиться к нулю градусов. На оставшейся же части рабочей недели столбик термометра встанет на отметке в три-четыре градуса ниже нуля, — заявил он.

Шувалов добавил, что снегопад продолжится. При этом в некоторых местах образуются сугробы.

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