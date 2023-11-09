Синоптик рассказал о погоде на ближайшие дни в Москве Синоптик Вильфанд: москвичей ждут заметные дожди в воскресенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ближайшие дни будут относительно теплыми, с температурой преимущественно в пределах плюс 5–7 градусов днем, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Однако в воскресенье ожидаются сильные дожди, так как к столице приближается глубокий циклон.

Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много. О снеге можно забыть на ближайшие пять — семь дней напрочь, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что температурный режим останется стабильным в течение всей недели. Днем в четверг, пятницу и субботу ожидаются примерно плюс 5–7 градусов, и от плюс 3 до плюс 8 градусов — в воскресенье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что около 90% территории России уже покрыто снегом. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны, а вот азиатская покрыта снегом почти вся. Также он предупреждал, что циклон из Китая принесет непогоду в Приморский край, где синоптики ожидали снег, дожди и сильные ветра до 32 метров в секунду.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут привести к повышению артериального давления, снижению работоспособности, к головной боли, вялости, сонливости, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний.