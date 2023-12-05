Синоптик рассказал о новом рекорде зимы в Москве Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, столбики термометров на базовой метеостанции города опускались до минус 12,9 градуса. Синоптик предупредил, что холода на территории столичного региона продолжат крепнуть.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса опустилась до отметки в минус 12,9 градуса. До этого в лидерах было 22 ноября, тогда минимум составил минус 9,5 градуса, — написал он.

Синоптик добавил, что показатели на других метеостанциях столицы оказались еще ниже. Так, минимальная температура в Тушино составила минус 15 градусов, а в Новой Москве — минус 16,9.

Тем временем самые низкие показатели в Московской области были зафиксированы в Мелихово — там морозы окрепли до минус 17,9 градуса. По прогнозам метеорологов, морозы будут усиливаться и концу надели столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве достигла 36 см. По его словам, это рекордный показатель за все 145 лет метеорологических наблюдений.