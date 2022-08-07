Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада Синоптик Тишковец: в Москву вечером 7 августа придут ливни и грозы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дождь в Москве

Грозовой фронт вместе с прохладной погодой достигнут столицы России ближе к вечеру 7 августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К этому времени в городе будет объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В Москве ожидаются ливни, гроза, мозаичный град диаметром до 1-3 сантиметров и резкое усиление ветра.

Грозовой фронт сейчас уже находится в 100 километрах от Москвы, накрывая северо-запад Подмосковья, и медленно смещается в сторону столицы, которую пересечет в вечерние часы, неся с собой комплекс неблагоприятных условий, в связи с чем в городе объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности, — рассказал синоптик.

5 августа главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что со следующей недели в Москве ожидается понижение среднесуточной температуры примерно до 20 градусов тепла. Синоптик уточнила, что к концу следующей недели столбик термометра вновь покажет относительно высокую температуру. По словам Поздняковой, в Москве установится от 24 до 28 градусов тепла.

3 августа главное управление МЧС по столице экстренно предупредило москвичей о наступлении сильной жары. Гидрометцентр же объявил «оранжевый» уровень погодной опасности.