Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара Синоптик Шувалов: жара в Москве начнет спадать в понедельник, 19 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара в Москве спадет в начале следующей недели, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в понедельник, 19 июня, и во вторник, 20 июня, дневная температура составит 23–25 градусов тепла, осадков не прогнозируется.

В понедельник и вторник температура воздуха в Москве немного спадет. В эти [выходные] будет 23–25 градусов тепла. Осадков не ожидается, — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что лето в столичном регионе будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле. Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатичеcкой норме мая.

Также Тишковец сообщил, что купальный сезон в Центральной России начнетcя 17–18 июня. По его словам, в эти дни вода прогреетcя до плюс 19 — плюс 21 градуса.