Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает Синоптик Синенков: к концу недели температура воздуха опустится до +25 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаркая погода в Московском регионе продержится как минимум неделю, температура воздуха будет выше показателей многолетних норм, заявил в беседе с «Радио 1» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Александр Синенков. К концу недели, по прогнозам, на погоду окажет влияние циклон, будет облачно и ожидаются кратковременные грозы.

На этой неделе воздух прогреется до +27…+30 градусов днем, +15…+18 ночью, осадки не предвидятся. Атмосферное давление будет немного выше нормы, заявил синоптик.

До четверга включительно температура воздуха ожидается в пределах +27…+30 в дневные часы, +15…+18 — в ночные. Погода будет без осадков с переменой облачностью. Ветер слабый, преимущественно восточный, — заявил он в разговоре с «Радио 1».

Однако в пятницу, субботу и воскресенье на юго-западе Центрального федерального округа образуется небольшой волновой циклон, облаков будет больше, возможны короткие ливни. Температура воздуха немного понизится до +25…+27 градусов.

Облаков в послеполуденное время на небе будет больше, станет высокой вероятность кратковременных грозовых ливней. Температура воздуха существенно не понизится, в дневные часы прогнозируя +25…+27 градусов, — добавил Синенков.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное.