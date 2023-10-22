Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снегопадов Синоптик Тишковец: мощные снегопады начнутся в Москве с 28 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неделя в Москве начнется с тепла и осадков, однако уже 24 октября в столицу придут холода, заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в выходные на город обрушится сильный снегопад с формированием внушительного снежного покрова.

Предстоящая неделя в Центральной России стартует с мощного потепления и обложных дождей. В понедельник даже ночью будет не ниже плюс одного — плюс шести, а в дневные часы температура повысится до плюс шести — плюс 11. При этом на столичный регион выйдет своим центром небольшой, но активный волновой циклон, который принесет с собой интенсивные осадки, — уточнил синоптик.

Со среды до пятницы в столице установится «окно», горожан благодаря скандинавскому антициклону ждет сухая и относительно солнечная погода, добавил эксперт. Ночью ожидаются заморозки до минус пяти градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столичным автомобилистам стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю в конце месяца. По его словам, наиболее актуальным этот вопрос станет после 25 октября. При этом, отметил Вильфанд, с переходом на шипованные шины еще можно повременить.