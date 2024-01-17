Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве 17 января Синоптик Тишковец заявил о похолодании в Москве 17 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы ожидает кратковременный снег и небольшое похолодание 17 января, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, погодные условия в российской столице сформируются под влиянием тыловой части североатлантического циклона. Он поспособствует возвращению температурного фона в климатическое русло. При этом отмечается, что температура воздуха будет немного ниже положенной нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру 17 января погода в Москве возьмет курс на постепенное улучшение. Ожидается, что показатели столбиков термометров будут колебаться в пределах от -9 до -11 градусов в городе и от -8 до -13 градусов в Московской области. Ветер западный, с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

В Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременный снег, — добавил Тишковец.

Как сообщалось ранее, в Севастополе за одну ночь выпала половина месячной нормы осадков. По словам губернатора города Михаила Развожаева, из-за снегопадов возникли проблемы с движением по внутриквартальным дорогам, так как на них образовались подъемы. К устранению последствий снегопада были привлечены около 40 единиц спецтехники и 80 рабочих.