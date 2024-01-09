Синоптик раскрыл, когда спадут аномальные морозы в Москве Метеоролог Шувалов: аномальные морозы в Москве спадут в начале рабочей недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первые потепления придут в Московский регион уже 9 января, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в начале рабочей недели над Русской равниной сформируется фронтальная зона, которая ослабит морозы.

Температура воздуха в столице составит от −8 до −10 градусов. Также во второй половине дня ожидается снег. На Старый Новый год — 14 января, столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, — сообщил Шувалов.

Ранее в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры до 21:00 8 января. Согласно данным на сайте Гидрометцентра, среднесуточная температура в столице сохраняется на уровне 7-15 градусов ниже климатической нормы. Вместе с тем до 21:00 10 января остается актуальным предупреждение о гололеде.

После рекордно холодной ночи на 4 января в Москве, когда температура воздуха опустилась до 27,1 градуса ниже нуля, жители района Отрадное пожаловались на отключение света, отопления и воды в домах. Причиной стал пожар на трансформаторной подстанции.

Метеоролог Александр Шувалов ранее рассказал о климатических рекордах в России в 2023 году. Так, в ноябре были зафиксированы более 100 эпизодов достижения максимальной температуры, но абсолютные значения были отмечены в единичных случаях.