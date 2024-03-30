Синоптик предупредил об апрельском снеге в Москве Вильфанд: апрельский снег и похолодание ожидаются в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле в Москве может выпасть снег на фоне снижения температуры воздуха до отрицательных значений, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, статистически второй месяц календарной весны редко обходится без снега.

И ночью температура будет понижаться, сильные морозы не прогнозируются, но отрицательные значения еще будут, — предупредил он.

Вильфанд напомнил, что с наступлением первых потеплений многие стремятся подальше убрать теплые вещи, но пока этот шаг преждевременный — они, по его словам, еще понадобятся. Также он отметил, что в воскресенье, 31 марта, в Московский регион начнет поступать воздух из Африки: дневные значения температуры будут выше нормы на 5–7 градусов и будут находиться в диапазоне 15–17 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать плюс 5–7 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что на предстоящей неделе европейская часть России окажется во власти теплых воздушных масс. При этом 1 апреля может стать самым теплым днем за весь период наблюдений — последний температурный рекорд в эту дату был установлен в 1983 году, он составил 17,8 градуса тепла.