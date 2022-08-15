Синоптик предупредил о «суперлетней» жаре в Москве Вильфанд пообещал москвичам «суперлетнюю» жару

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале наступившей недели в Москве прогнозируется жара до 32 градусов. По его словам, «суперлетние» температуры, характерные для юга страны, ожидаются с 15 по 18 августа, сообщает ТАСС.

Прогнозируется очень жаркая погода, просто суперлетняя. Ночи будут тропические — 16-19 градусов в спальных районах и 21-23 градуса в центре. Днем будет 28-32 градуса в течение практически всей рабочей недели. Такой температурный фон на пять-шесть градусов выше нормы. Он соответствует ростовскому или краснодарскому варианту климата, — рассказал ученый.

Он добавил, что из-за сильной жары в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Приход такой погоды в регион Вильфанд связал с действием антициклона и теплыми воздушными массами со Среднего и Ближнего Востока.

Это нестандартная ситуация, — пояснил синоптик.

Ранее стало известно, что август в Центральной России станет самым теплым месяцем текущего лета, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог уточнил, что по климату сезона август должен быть прохладнее июня и июля, однако он укрепит температурное первенство и на предстоящей неделе.