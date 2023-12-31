Синоптик предупредил москвичей об аномальных морозах в новогодние каникулы Синоптик Шувалов: в начале января в Москве ожидается до минус 20 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До минус 20 градусов ожидается в Москве в начале января 2024 года, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, такие показатели ниже климатической нормы. При этом в дневное время суток температура установится на уровне минус 14–16 градусов.

В начале января холода в Москве усилятся до минус 20 градусов. 1-го числа температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса. В дневные часы столбики термометров опустятся до 14–16 градусов мороза. Также прогнозируется небольшой снег. 2 января ожидается малооблачная погода, ночью и днем будет минус 18–20 градусов, — рассказал Шувалов.

Самый холодный день выпадет на 3 января. Температура воздуха опустится до минус 24 градусов. Такая погода является следствием антициклона, который приблизится к Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обрадовал жителей Сибири, сообщив, что 30–31 декабря там будет небывало теплая погода. Температура будет держаться до минус 6 градусов, однако не исключены и положительные показатели. Также синоптик предупредил о снежных заносах и гололедице.