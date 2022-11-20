Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся ледяных дождях Синоптик Тишковец: 22 ноября в Москве пройдут ледяные дожди

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что утром 22 ноября в Москве пройдут ледяные дожди, толщина льда составит до 6 миллиметров, передает РИА Новости. Метеоролог добавил, что «узкая полоса ледяных дождей» ожидается также в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимировской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Тверской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях с толщиной льда от 0,5 до 10 миллиметров.

В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье — от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе, — пояснил синоптик.

Тишковец добавил, что прошедшие в Черноземье и Среднем Поволжье ледяные дожди и гололед связаны с прохождением теплого атмосферного фронта, в зоне которого на высотах 500-800 метров сформировалась линза тепла – из-за чего переохлажденные осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, замерзали и покрывали дороги, тротуары и ветви деревьев «внушительным ледяным панцирем».