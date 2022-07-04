Синоптик предупредил москвичей о грозовых дождях Синоптик Синенков предупредил москвичей о грозовых дождях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь в Москве

4 и 5 июля в Москве ожидается теплая солнечная погода, однако ближе к вечеру в некоторых областях возможно появление грозовых дождей, предупредил синоптик Александр Синенков в разговоре с «360». Он уточнил, что в столице и Московской области воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Сегодня, 4 июля, ожидается до 30 градусов тепла, завтра будет то же самое. Ближе к вечеру по области возможны кратковременные грозовые дожди, — заверил Синенков.

По его словам, для этой недели будет характерна дождливая погода. В период с 6 по 8 июля температура упадет до 25 градусов, при этом жителям Подмосковья нужно быть готовыми к грозовым дождям. Синенков отметил, что осадки будут идти непродолжительное время. Также он предсказал возможное усиление ветра в тех районах, над которыми будут проходить тучи.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве снизится к концу начавшийся недели. Комфортные 21–26 градусов тепла установятся в регионе с 8 июля. По её словам, в Москве во второй половине недели будет наблюдаться переменная облачность. В некоторых районах столицы ожидаются небольшие кратковременные дожди.