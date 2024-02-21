Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве Тишковец: в марте в Москве по ночам ожидается до -15

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, не стоит обманываться из-за предстоящей в конце февраля оттепели.

В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири. По ночам ударят морозы до минус 7 — минус 12, с наступлением марта — до минус 10 — минус 15, днем — не выше нуля — минус 5, что подтвердит статус марта как еще одного зимнего месяца, — заявил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил о наступлении метеорологической весны в Москве. По его словам, температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений. Также ожидается понижение давления. Метеоролог добавил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, температура воздуха составит 0... +2 градуса. В выходные дни столбики термометров покажут до +5 градусов.

Ранее Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.