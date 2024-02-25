Синоптик раскрыл, порадует ли погода москвичей в конце февраля Синоптик Шувалов: москвичей ожидает потепление в последнюю неделю февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнюю неделю в феврале в Москве ожидается потепление, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Уже в понедельник температура поднимется до плюс 2 градусов, а к концу рабочей недели воздух прогреется до 4–5 градусов тепла, добавил эксперт.

В понедельник, 26 февраля, в Москве потеплеет до 2 градусов тепла. Погода будет облачной на неделе, при этом во вторник прогнозируются небольшие осадки. Ночь на 28 февраля будет самой холодной на неделе, прогнозируется до минус 5–8 градусов. Однако к концу рабочей недели воздух прогреется, температура днем составит 4–5 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик пообещал москвичам солнечные и теплые выходные. Он отметил, что в воскресенье погода станет более контрастной, чем в субботу, а температура начнет понижаться. В наибольшей степени это проявится в начале следующей недели.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого предположила, что в 2024 году в Москве наступление метеорологической весны выпадет примерно на день весеннего равноденствия. Раньше 20 марта не стоит ждать установления постоянного тепла, предупредила эксперт.