Москвичам пообещали комфортную погоду в июне после холодного мая Синоптик Вильфанд пообещал москвичам комфортную погоду в июне после холодного мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на холодный май, в Москве ожидается теплая и комфортная погода в июне, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на следующей неделе в столице температура будет держаться на уровне 22–23 градусов тепла и может даже немного превысить этот показатель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Начало следующей недели совсем не разочарует москвичей. Температура будет от 22–23 градусов до среды, 8 июня, и потом даже небольшое повышение температуры на один-два градуса. Показатели мая 2022 года, конечно, нельзя сравнить с текущим июнем. Случайное совпадение, но календарное лето началось с летней погоды. Сейчас температура комфортная, — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик добавил, что в грядущие выходные осадков не ожидается, однако в отдельных районах Москвы возможны кратковременные дожди. Однако начиная с субботы, отметил Вильфанд, условий для сильных осадков уже не будет. Он подчеркнул, что температура в столице полностью соответствует климатическим нормам этого времени года.

Ранее синоптики сообщили, что этим летом в России не стоит ждать резких перепадов температуры. Она будет близкой к климатической норме: не ожидается ни аномального холода, ни сорокаградусной жары. В целом погода в летние месяцы будет комфортной для россиян, отметили метеорологи.