Синоптик оценила вероятность повторения потопов в Москве Синоптик Позднякова: в Москве на следующей неделе не будет сильных дождей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве не ожидается существенных осадков, однако возможны небольшие дожди, рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, жителям столицы не стоит бояться сильных ливней и подтоплений.

На следующей неделе мы не ждем интенсивных дождей. Завтра вообще погода без существенных осадков. В последующие дни она будет более прохладной. Если дожди и соберутся, то они будут носить локальный характер, это будут небольшие дожди. Таких интенсивных ливней, как сегодня, мы уже не ждем, во всяком случае на следующей неделе, — сказала Позднякова.

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжают по воде. В городе объявили штормовое предупреждение.

В Сети было опубликовано видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. По данным Telegram-канала Mash, в результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте. Вода заливала здание, часть персонала эвакуировалась, другая пыталась спасти аппаратуру и устранить потоп своими силами.