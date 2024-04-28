Синоптик назвал редким для Москвы прошедший в субботу ливень Синоптик Тишковец: прошедший в Москве в субботу ливень является редкостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество осадков, выпавших в результате ливня 27 апреля в Москве, стало рекордным для этого дня за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в городе их выпало 13 мм, что составляет 35% месячной нормы. Он отметил, что дожди такой «летней интенсивности» — редкое явление для конца апреля.

Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой летней интенсивности — довольно редкое явление. За последние 75 лет сопоставимые по мощности ливни отмечались только 5 раз (7,7 мм — 1976 г., 9,8 мм — 2004 г., 12,5 мм — 2013 г., 10,1 мм — 2017 г., 10,2 мм — 2021 г.). В Подмосковье больше всего выпало в Железнодорожном — 16 мм, — написал он.

Тишковец добавил, что 28 апреля синоптическая ситуация в столице складывалась под влиянием повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной и сухой погоды. В Москве наблюдалась переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составила 17 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил NEWS.ru, что начиная с четверга, 2 мая, в Москву придет похолодание, связанное с изменением циркуляции воздушных масс. По его словам, температура будет близка к климатической норме, но с пятницы, 3 мая, столбики термометров опустятся до 9–14 градусов.