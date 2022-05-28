Синоптик назвал сроки прихода в Москву теплой погоды Синоптик Шувалов: теплая погода в Москве и области ожидается в начале следующей недели

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Тепло придёт в столичный округ уже в начале следующей недели, заявил в беседе с Lenta.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Эксперт также объяснил причину холодной погоды на территории Европейской части России в течение мая.

По его словам, столбики термометров в Москве и области поднимутся до 20-23 градусов, однако не обойдется и без осадков.

Умеренно теплая — это погода, которая по средним характеристикам соответствует климатической норме. Если практически три недели мая на Европейской территории России температура была на четыре-семь градусов ниже нормы, то теперь мы благополучно после долгих попыток выходим на климатическую норму, — сказал Шувалов.

Говоря о холодном мае, специалист объяснил, что такая погода держалась в Центральной части России большую часть месяца из-за долговременных нарушений зональной циркуляции.

На две-три недели создалась такая ситуация, когда Сибирью и Западной Европой были зоны высокого давления. Между ними образовался холодный мешок, и как с горки с Северо-Запада через Скандинавию, Баренцево море на Европейскую территорию Россию шли холодные воздушные массы, — добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что с 26 мая и вплоть до конца весны в Москве ожидается дождливая погода. По словам эксперта, это связано с надвигающимся потеплением. Он добавил, что 28 и 29 мая ожидаются кратковременные осадки, при этом температура воздуха будет доходить до 20 градусов тепла.