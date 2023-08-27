Симоньян рассказала о падении второго дрона за неделю близ ее дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что за прошедшую неделю рядом с ее домом упали два дрона. В эфире телеканала «Россия-1» она отметила, что падение беспилотника сопровождается очень громким звуком, а организаторы подобных атак имеют «типический творческий почерк».

Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть, — сказала журналист.

По ее мнению, организаторы таких запусков БПЛА пытаются устроить «показательный ужас», сравнимый с терактами 11 сентября в США, чтобы президент РФ остановил спецоперацию.

Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно, размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: «Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны», — добавила она.

21 августа Симоньян сообщила, что беспилотник упал в Истринском районе на соседствующей с ее домом улице. Она поблагодарила российских военных, за то, что те сбили беспилотник, из-за чего не случилось жертв и разрушений.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как позднее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки повреждения получил многоквартирный дом и здание Курского государственного аграрного университета на улице Карла Маркса. В обеих постройках выбиты окна на нескольких этажах. На месте происшествия проводилась оценка ущерба.