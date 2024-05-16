Симоньян ответила The Telegraph после публикации о покушении на Фицо Симоньян заявила, что нельзя считать только Украину виновной в покушении на Фицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян ответила на публикацию The Telegraph. По словам иностранного издания, Симоньян заявила, что виновной в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо «нужно считать Украину».

The Telegraph, милый. Я заявила, что виновными в покушении нужно считать всех вас, а не отдельно взятую Украину. Учите русский, — написала главред RT в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что украинские спецслужбы могут стоять за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его оценкам, так Киев пытается запугать западных политиков, которые отказываются спонсировать конфликт на Украине. Словацкие правоохранители ни о какой связи преступления с Украиной не сообщали.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Глава государства отметил, что считает премьера Словакии мужественным и сильным духом человеком, и выразил надежду на его скорейшее восстановление.