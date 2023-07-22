Силовики задержали участников запрещенной ячейки «Таблиги Джамаат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ГУ МВД по Москве пресекли деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщили в УФСБ. По данным ведомства, были задержаны девять членов группировки.

В ходе досмотра у членов «Таблиги Джамаат» была обнаружена религиозная литература, содержащая экстремистские тезисы. Как уточнили в столичном управлении ФСБ, в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ. Они обвиняются в участии в деятельности экстремистской организации.

В январе текущего года также был арестован Казбек Хуранов, обвиняемый в создании ячейки «Таблиги Джамаат» на территории Московского региона. Ему предъявлено несколько обвинений, в числе которых содействие террористической деятельности и пропаганды терроризма.

Ранее также сообщалось о ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Крыма. В ходе операции ФСБ были задержаны четыре члена группировки. Они признались, что распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова.