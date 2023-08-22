Задержан глава компании, устроившей экскурсию по коллекторам Москвы Задержан директор ООО «Спутник», продавшего билеты на экскурсию по коллекторам

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Диггер в коллекторе реки Неглинной в Москве

Telegram-канал «112» сообщил о задержании генерального директора фирмы ООО «Спутник» Александра Кима. Он является главой компании, продававшей билеты на экскурсию по коллекторам Москвы, в результате которой погибло по меньшей мере шесть человек.

Ранее предприниматель был объявлен в розыск. По данным канала, он пытался скрыться от следственных органов за границей. В настоящий момент мужчину везут в Москву на допрос.

Ранее РЕН ТВ попытался взять комментарий по поводу произошедшего у заместителя директора фирмы «Спутник». При виде журналистов мужчина попросил убрать камеру, добавив, что не будет обсуждать трагедию.

В результате инцидента погибли шесть человек, участвовавших в экскурсии. Последними обнаружили тела пожилой супружеской пары из Санкт-Петербурга. В числе жертв смертельной экскурсии также три подростка и 34-летняя женщина. Спасатели продолжают поиски предполагаемого гида по имени Константин. Также не найдено тело руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушина.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Ранее соболезнования близким и родным погибших выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки. Спуск в подземные коммуникации был несанкционированным, добавил он.