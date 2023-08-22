Telegram-канал «112» сообщил о задержании генерального директора фирмы ООО «Спутник» Александра Кима. Он является главой компании, продававшей билеты на экскурсию по коллекторам Москвы, в результате которой погибло по меньшей мере шесть человек.
Ранее предприниматель был объявлен в розыск. По данным канала, он пытался скрыться от следственных органов за границей. В настоящий момент мужчину везут в Москву на допрос.
Ранее РЕН ТВ попытался взять комментарий по поводу произошедшего у заместителя директора фирмы «Спутник». При виде журналистов мужчина попросил убрать камеру, добавив, что не будет обсуждать трагедию.
В результате инцидента погибли шесть человек, участвовавших в экскурсии. Последними обнаружили тела пожилой супружеской пары из Санкт-Петербурга. В числе жертв смертельной экскурсии также три подростка и 34-летняя женщина. Спасатели продолжают поиски предполагаемого гида по имени Константин. Также не найдено тело руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушина.
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Ранее соболезнования близким и родным погибших выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки. Спуск в подземные коммуникации был несанкционированным, добавил он.