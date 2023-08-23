Силовики в РФ работают в усиленном режиме из-за Дня независимости Украины Baza: МВД перевели на усиленный режим работы из-за Дня независимости Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудников московского МВД перевели на усиленный режим работы в преддверии Дня независимости Украины, который празднуется 24 августа. Соответствующее распоряжение коснулось и работников МЧС, говорится в публикации.

По данным Baza, сотрудникам объявили, что они будут дежурить в режиме сутки через сутки до особого распоряжения. При этом работники силовых структур обязаны иметь при себе оружие.

В МЧС поручили укомплектовать полные расчеты звеньев газо- и дымозащитников, говорится в публикации. Весь личный состав обязан быть на связи круглосуточно. По информации канала, начальство пригрозило им телефонными проверками.

Официального подтверждения соответствующей информации не поступало. Источники Baza при этом добавляют, что усиления связаны с опасениями по поводу праздника на Украине.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что Вооруженные силы Украины могут устроить крупную атаку беспилотников на Москву 24 августа. По его словам, Киев мог прощупать уязвимые места, поэтому теперь он рискнет нанести более значительный удар. Целями могут стать многоэтажные здания. При этом основной причиной атаки эксперт назвал — медийный эффект.