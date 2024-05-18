Mash: силовики устроили масштабную облаву на нелегалов в Шереметьево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники правоохранительных органов устроили масштабную проверку мигрантов в московском аэропорту Шереметьево. По его данным, силовики нашли более 60 нарушений миграционного законодательства, ПДД и требований к перевозкам у водителей такси.

По информации канала, предыдущий визит полицейских произошел в конце апреля из-за усиленных мер безопасности к 9 Мая. Mash сообщает, что некоторые мигранты успели вернуться к работе, но правоохранители нагрянули с внеочередной проверкой паспортов, разрешений на работу и военных билетов.

По информации канала, некоторые приезжие предъявляли фейковые документы, их сразу увозили в полицейский участок, а их машины — на спецстоянку. Mash сообщает, что больше всего нарушений обнаружили у работников такси, которые пренебрегают медицинскими и техническими осмотрами, правилами дорожного движения и трудового законодательства, иногда ведут себя агрессивно и аморально, кроме того, некоторые правонарушители завышали стоимости поездки для приезжих, которые не в курсе реальных расценок.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, предполагающий новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Согласно документу, иностранные граждане не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.