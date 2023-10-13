Силовики нагрянули в коллегию «Далет» после обысков у адвокатов Навального Силовики пришли с обысками в московскую коллегию «Далет»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики пришли с обысками в офис московской коллегии «Далет», куда входит адвокат Ольга Михайлова, защищающая осужденного за экстремизм Алексея Навального. Как сообщила «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на юриста Светлану Давыдову, обыски проводят в рамках возбужденного дела в отношении членов коллегии.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали адвокатов Навального: Игоря Сергунова, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. Юристов подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, сообщал RT. Им может грозить до двух лет тюрьмы.

Об обысках у адвокатов осужденного оппозиционера сообщил юрист Вячеслав Гимад. Все трое задержанных представляли интересы Навального в процессе по делу «Ив Роше». Кобзев также являлся его адвокатом по делу об экстремизме, после рассмотрения которого оппозиционера приговорили к 19 годам колонии.

Навальному назначили самое строгое наказание из возможных в российских колониях. Как сообщили в его Telegram-канале, он на 12 месяцев будет переведен в единое помещение камерного типа. По словам Навального, он чувствует себя «усталой рок-звездой на грани депрессии».