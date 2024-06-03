Сильный ветер повалил деревья в Москве и чудом никого не покалечил

В Нарышкинском сквере в центре Москвы резкий порыв ветка отколол часть дерева, передает корреспондент NEWS.ru. В результате инцидента массивная ветка едва не придавила прохожих.

Предварительно, никто не пострадал. Однако упавшее дерево «зацепило» гулявшую в парке девушку, ветка оставила характерные следы на ее светлой одежде.

В другой части столицы сильный ветер повалил дерево прямо на многоэтажку. Инцидент произошел рядом с домом 19 на улице Туристская. Жители не пострадали, но повреждены окна на втором и третьем этажах.

Ранее жители московского района Солнцево засняли кадры сильного града, который обрушился на столицу. На ролике видно, как град «барабанит» в окно квартиры. На фоне также слышны раскаты грома. Тропический ливень с грозой наблюдается и в других районах города.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве на этой неделе ожидаются обильные осадки в виде проливного дождя. По словам синоптика, за пять рабочих дней в столице выпадет 50 мм осадков, что является 65% от месячной нормы. Тишковец уточнил, что наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня.