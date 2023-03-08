«Сильный снег и ветер»: синоптик заявил о непраздничной погоде 8 марта Синоптик Шувалов заявил, что 8 марта в Москве будет снегопад и ветер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

В Москве 8 марта ожидается сильный снег и порывистый ветер, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, при этом температура будет на один градус выше нуля.

В столице 8 марта ожидается сильный снег и порывистый ветер. Но в тоже время в Москву потихоньку начнет приходить весна и начало оттепели. Та столбик термометра встанет на отметке в 1 градус выше ноля, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве в Международный женский день стоит ожидать переменчивую погоду. Метеоролог предупредил, что в ночь на 8 марта будет мороз до 5–10 градусов. Эксперт при этом предупредил, что днем «заметно потеплеет». В субботу, 11 марта, и воскресенье, 12 марта, в столичном регионе также ожидается резкий перепад температур: в ночь на 11 марта похолодает до минус 16 градусов, тогда как днем 12 марта потеплеет до плюс четырех градусов. При этом погода 12 марта в Москве и Подмосковье будет по-настоящему теплой.