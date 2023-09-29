Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Крупный пожар разгорелся в жилом многоэтажном доме в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Домодедовской улице на юге столицы.

Возгорание началось в квартире на 11 этаже, затем огонь перекинулся выше. По предварительным данным, в помещениях могут находиться люди. Причина возникновения пожара устанавливается. Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на жильцов дома написал, что возгорание могло начаться из-за брошенной сигареты.

Информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте находятся 12 машин МЧС и десять автомобилей скорой помощи.

Недавно сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. Площадь распространения огня составила 140 кв. м. После тушения возгорания были обнаружены тела 56-летнего мужчины, женщины 53 лет, а также их внучек в возрасте пяти и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Якутске четверо погибших были обнаружены после тушения пожара в двухэтажном жилом доме. Все жертвы были взрослыми. Площадь пожара составила 50 кв. м, огнем были повреждены две квартиры.