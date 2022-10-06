Сильный пожар охватил двухэтажный ангар с машинами на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухэтажный автосервис загорелся возле Котляковского кладбища на юге Москвы. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Москве.

По предварительным данным, людей в здании не было. По прибытии пожарно-спасательной службы было установлено, что в здании горит кровля, из-за возгорания произошло обрушение конструкций.

К ликвидации пожара привлечены 95 человек личного состава и 30 единиц техники. По уточненным данным, в 21:45 пожар был локализован. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в этот день у башни «Федерация» в «Москва-Сити» загорелись и взорвались две машины. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия они видели человека, который убегал с канистрами.