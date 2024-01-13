Сильный мороз ожидается в Москве 14 января Вильфанд: температура в Москве может снизиться до минус 30 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Температура воздуха в Москве в ночные и утренние часы воскресенья может снизиться до минус 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, Росгидромет выпустил штормовое предупреждение.

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. В ночные и утренние часы 14 января местами в Москве ожидается сильный мороз — минус 30 градусов, — сказал он.

Ранее Вильфанд сообщил москвичам о ямальских морозах в выходные. По его словам, в Московском регионе была очень холодная погода, характерная больше для Ямала. По его словам, в субботу, 13 января, столбики термометров в столице опустились до отметок минус 26–28 градусов в ночные часы, по области — до 30 градусов мороза. Днем было зафиксировано минус 17–19, в Подмосковье — до 21 градуса ниже нуля.

До этого начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что крепкие морозы, пришедшие в Московский регион в первые дни нового года, вызваны «нервным» климатом с комбинацией циклонов и антициклонов. Кроме того, по его мнению, похолодание могло быть связано и с солнечной активностью.