Сильные морозы покинут Москву на этой неделе Синоптик Позднякова: потепление придет в Москву после 10 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная площадь

Москвичей ждет потепление на этой неделе, сильные морозы начнут покидать столицу после 10 января, сообщила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Незначительному потеплению поспособствует антициклон, который будет определять погоду на этой неделе. Столбик термометра ежедневно будет повышаться примерно на два-три градуса, в ближайшие дни средняя дневная температура составит около −15 градусов, по словам синоптика. Последним морозным днем перед потеплением станет 10 января, рассказала Позднякова.

В этот день еще сохранится пронзительный холод. Зато потом ветер будет усиливаться. Из-за сильных порывов — около 12-15 м/с — потепление ощутится не сразу. <...> В среду в Москве минимальная температура [составит] порядка −10...-12 градусов, по области около −15...-10 градусов, — сообщила метеоролог.

Такие значения ниже климатической нормы, но к концу недели температура приблизится к средним показателям в этот сезон, добавила Позднякова. Атмосферное давление при этом будет выше обычного, предупредила специалист. Существенных осадков не ожидается, немного снега выпадет ближе к 13 января, сказала синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о сильных морозах, которые ожидаются в Ярославской и Костромской областях в ближайшие дни. По словам синоптика, 9 и 10 января в этих регионах столбик термометра может опуститься до -35...-40 градусов.