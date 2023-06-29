Пожар вспыхнул на Ленинградском вокзале в Москве

Сильное задымление произошло на Ленинградском вокзале в Москве, сообщил Telegram-канал «360». Очевидцы поделились видео с места.

Причины задымления пока остаются неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры прибытия пожарных. По его информации, возгорание на Ленинградском вокзале могло произойти в одной из торговых палаток.

По данным Telegram-канала Mash, на вокзале загорелась бургерная, сколько людей могут находиться внутри, неизвестно. Пожару присвоили повышенный ранг. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 20 квадратных метров. Работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.