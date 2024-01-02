Сибирь пришла в Москву: когда уйдут морозы, ждать ли потепления или –30 Вильфанд: потепление в Москве наступит 5 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы столкнулись с «нормальной сибирской погодой», столбики термометров опустились до минус 20 градусов. Когда москвичам ждать потепления, будут ли осадки и минус 30?

Какая погода будет в Москве 3 и 4 января

В ближайшие дни жителям столицы ожидать потепления не стоит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на 3 и на 4 января в Москве прогнозируется температура минус 27–25, по области — до минус 30 градусов. Днем облегчения не будет, потому что завтра максимальная температура в Москве минус 24–22, по области — до минус 27, а 4 января — минус 25–20. Температура на 17–20 градусов ниже нормы. Это нормальная сибирская погода», — рассказал Вильфанд.

Минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до минус 18,5 градуса, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это самый морозный показатель за эту зиму.

Специалист добавил, что самая низкая температура была в Клину, где столбик термометра опустился до минус 25,1 градуса. По мнению синоптика, в ближайшие сутки холод только усилится.

Когда будет потепление в Москве

По словам метеоролога, в пятницу, 5 января, в столичном регионе немного потеплеет, морозы ослабнут.

С 7 января в центр европейской части России будет поступать северный ветер из полярных регионов, ночью прогнозируется температура минус 24–19, а днем — минус 19–14.

«Начиная с рабочей недели (9 января) температурный фон будет в диапазоне минус 10–15 градусов», — рассказал Вильфанд.

Какая погода будет 3 января в Центральной России

По данным Гидрометцентра, морозы до минус 23–27 градусов ожидаются 3 января в большинстве регионов Центрального федерального округа. Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях прогнозируется до минус 30–35 градусов. Экстренные предупреждения о похолодании опубликованы на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

«В связи с вторжением из Арктики холодной воздушной массы в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается резкое изменение характера погоды. Днем 31 декабря 2023 года — ночью 1 января 2024 года в северной половине ЦФО ожидается резкое понижение температуры на 8–12 градусов, сильная гололедица», — сообщил Гидрометцертр.

В Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях прогнозируется до 25–27 градусов мороза, в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской — до минус 23 градусов, в Белгородской ожидается минус 16 градусов.

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