Шторм, ливни, метель: какая погода будет в Москве и Питере 20–21 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конец недели и выходные принесут в Москву и Санкт-Петербург экстремальную погоду — девятибалльный шторм и четыре вида осадков. Какая погода пришла в столичный регион в пятницу, что будет в выходные, какие катаклизмы ожидаются в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву в пятницу

Накануне в Москве начались сильные дожди. Столичный главк МЧС предупреждал, что они продолжатся до утра пятницы. В ряде районов фиксировались грозы, в том числе в 06:30 утра в Шереметьево.

По прогнозам синоптиков, 19 апреля ливни в столице начнут стихать, но на смену им придет девятибалльный шторм. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 15:00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17–22 м/с, местами до 25 м/с, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это девятибалльный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 километров в час», — рассказал Тишковец.

В своем Telegram-канале «Часовой погоды» Тишковец отмечает, что утром в пятницу в Москве сильный туман.

«Визуально видимость не более 500 метров. Аэропорты фиксируют ухудшение видимости: Внуково — 1,1 км (нижняя кромка облаков 30 м), Остафьево — 2 км (нижняя кромка облаков 30 м), Шереметьево — 2,9 км (нижняя кромка облаков 30 м), Жуковский — 6 км (нижняя кромка облаков 60 м)», — написал он.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве к утру резко упало атмосферное давление (до 731 мм рт. ст. к 9 утра). Однако в ближайшие часы давление начнет быстро расти и через сутки вернется к норме в 746–748 мм рт. ст. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

«Ну и последним аккордом уже уходящего на север циклона станет резкое похолодание, до слабых заморозков, в ночь на субботу — к утру температура воздуха опустится в столице до +1–3 градусов, в Подмосковье ожидается 0…+5, и местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом», — сообщил Леус.

В своем Telegram-канале он показал кадры уходящего циклона: мокрую метель на трассе М-11 в районе Вышнего Волочка, а также заснеженные улицы в Великом Новгороде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в выходные

В беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала, что в выходные погода должна нормализоваться.

«Дневная температура в пятницу составит +11–13 градусов, в субботу и воскресенье ночью осадков не будет, дневная температура останется на уровне +11–13 градусов, ветер начнет стихать», — рассказала Позднякова.

Служба погоды Foreca дает схожие данные: ночь на субботу в Москве будет ясной, затем до полудня пройдет небольшой дождь. В дальнейшем в столицу вернется солнце при сильном ветре. Воскресенье в Москве будет облачным, также с сильным ветром.

Что происходит с погодой в Санкт-Петербурге

В регионы к северу от Москвы уходящий циклон принес снег. Как отмечает синоптик Тишковец, в 150–200 км северо-западнее столицы даже начал формироваться временный апрельский снежный покров: в Новгородской области (до 4 см в Демянске и Холме), в Псковской области (до 1 см), в Тверской области (до 2 см в Осташкове). Также там наблюдаются сильные снежные заряды и резкое ухудшение видимости.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что большая часть Ленинградской области днем 19 апреля окажется под снегом.

«В центральных районах области и в самом Санкт-Петербурге, особенно восточных его районах, во второй половине дня ждем сильный снег», — отмечает он.

Глубина снежного покрова в Петербурге к вечеру пятницы составит 3–8 см. В ночь на субботу интенсивность снегопада уменьшится, но выпадет еще 2–5 см. Ожидается усиление ветра до 10–15 м/с, температура будет оставаться на уровне 0...–2 градуса. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Ленинградской области в пятницу и субботу выпадут четыре вида осадков — дождь, мокрый снег и ледяной дождь.

Как сообщает Foreca, 20 апреля, в субботу, снегопад начнет стихать, днем температура достигнет +1 градуса. В воскресенье температура воздуха в Санкт-Петербурге постепенно начнет расти, до +6 градусов в середине дня, при усилении северо-восточного ветра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за аномальный холод на Русском Севере

Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что на неделе на Русский Север пришел аномальный холод.

«Минувшей ночью на Русском Севере сохранялись отрицательные температуры. Самые сильные морозы ударили в Мурманской области (–18–23), Архангельской области (–21–26) и Республике Коми (–23–28), что даже для Приполярья в апреле является аномальным (на много градусов ниже нормы) холодом», — пишет он.

Где в России аномальная жара

Между тем на юг России пришла аномальная для апреля жара. Об этом Татьяна Позднякова сообщила на своей странице в Telegram.

«Днем 18 апреля в Ростовской области, на Ставрополье, в Краснодарском крае и Калмыкии температура воздуха впервые в этом году преодолела отметку +30 градусов. До +33,5 градуса прогрелся воздух в Белореченске. Даже в предгорьях Кавказа, в Кисловодске, максимальная температура достигла +30,1 градуса. Вторжение субтропического воздуха в теплом секторе южного циклона сопровождалось сильным ветром, порывы достигали 15–19 м/с», — отмечает Позднякова.

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